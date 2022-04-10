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Власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на своей территории

Ян Брацкий
00:17 10.04.2022
Все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР не позднее 30 апреля.
Власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на своей территории
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Власти Донецкой Народной республики приняли решение о прекращении деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на своей территории. Соответствующее заявление сделали в Государственном комитете обороны республики. Ранее МИД ДНР подготовил проект этого решения.

«Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей - нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим Распоряжением», - цитирует РИА Новости заявление комитета.

Двадцать первого февраля президент Владимир Путин принял решение о признании независимости Народных республик Донбасса. После заседания Совета безопасности РФ, глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, а также подписал договоры с их главами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Спустя три дня Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент обозначил ее цели в телеобращении: это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что все удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая обстрелы мирных жителей. По состоянию на 25 марта в оборонном ведомстве сообщили, что основные цели и задачи первого этапа операции выполнены - боевой потенциал Украины существенно снижен. Главной целью остается окончательное освобождение Донбасса.

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