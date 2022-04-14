В ДНР сообщили, что число сложивших оружие морпехов ВСУ в Мариуполе выросло до 1350

По информации МВД ДНР, 1350 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе.

© Видео: МВД ДНР © Фото: МВД ДНР

В Донецкой народной республике сообщают, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ продолжают один за одним складывать оружие. Как указали в министерстве внутренних дел ДНР, к вечеру среды насчитывалось уже 1350 военнопленных-морпехов.

Незадолго до этого, в пятницу-субботу прошлой недели, военные РФ совместно с ОБТФ ДНР произвели штурм завода имени Ильича и приближенных территорий. В ходе данных действий удалось разделить местность на несколько секторов.

После этого, 11 и 12 апреля противник совершил попытку наступления, однако столкнулся с жестким отпором и потерял до 80% боевой техники и личного состава. Оставшиеся военнослужащие сложили оружие.

«Техника также является трофеями», - уточнил министр внутренних дел, командующий ОБТФ ДНР Алексей Дикий.

По заявлению МВД ДНР, после произошедшего руководство 36-й отдельной бригады украинской морской пехоты, оценив обстановку, приняло решение не продолжать сражение и сохранить жизни военнослужащим.

В настоящее время процесс сдачи в плен морпехов находится под личным контролем командующего ОБТФ. Число желающих сложить оружие так велико, что их принятие занимает длительное время.

«Мое мнение, самое лучшее - это в плен идти и все», - признался один их сдавшихся военнослужащих, Андрей.

Кроме того, желание сложить оружие также выразили украинские пограничники, прикомандированные к 36-й бригаде. Они рассказали, как вели службу до того дня, когда решили сдаться, подтвердив, что вооруженные силы Украины регулярно размещались в гражданских объектах, таких как школы.

Ситуация, когда военнослужащие разных званий массово начинают добровольно сдаваться в плен, как считают в ДНР, не случайность. Успевшие «понюхать пороху» бойцы видят, как реально обстоят дела на передовой, не верят пропаганде Украины и не желают складывать свои жизни на алтарь, возведенный политиками киевского режима.