СК РФ допросит пойманного в Мариуполе английского наемника

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту присутствия на Украине бойцов Французского иностранного легиона. Ведомство также сообщило об участии в боевых действиях на стороне Украины наемников из Польши.

«Шон Питер - английский наемник, служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе», - говорится в Telegram-канале ведомства.

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