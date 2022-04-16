В Ленинградской области задержан подозреваемый в жестоком двойном убийстве

Согласно сообщению СК РФ, в ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение.

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Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве мужчины и женщины, задержан в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Как сообщает ведомство, обнаружены тела мужчины 1955 г.р. и женщины 1960 г.р. с множественными колото-резанными ранениями различных частей тела.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что указанные повреждения причинил их зять - мужчина 1980 г.р.», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению СК, в ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что проанализирует данные, озвученные в интервью BBC президента Украины Владимира Зеленского. СК возбудит уголовное дело по факту планирования и подготовки агрессивной войны при подтверждении соответствующих фактов.

До этого, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе. Приводится информация, что, предположительно, снайпер националистического батальона «Азов»* застрелил женщину при ее попытке к эвакуации.

* Батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.