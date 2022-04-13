Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины снайпером в Мариуполе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следствию фиксировать и расследовать обстоятельства убийства женщины в Мариуполе. Приводится информация, что пытавшуюся эвакуироваться пожилую женщину застрелил снайпер.
Предположительно стрелок относится к националистическому батальону «Азов»*. Об этом сообщает СК России.
«Сообщается, что снайпер, предположительно, из нацбатальона "Азов"* застрелил пожилую женщину, которая пыталась эвакуироваться. А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению установить все обстоятельства преступления и лиц, его совершивших», - опубликована информация на сайте ведомства.
Также глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области.
По данным следствия, российские пограничники ответным огнем подавили огневые точки. Отмечено, что не зафиксировано жертв и разрушений.
* Батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.