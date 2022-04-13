В стране и мире Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины снайпером в Мариуполе Марина Крижановская Приводится информация, что, предположительно, снайпер батальона «Азов»* застрелил женщину при ее попытке к эвакуации. © Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следствию фиксировать и расследовать обстоятельства убийства женщины в Мариуполе. Приводится информация, что пытавшуюся эвакуироваться пожилую женщину застрелил снайпер. Предположительно стрелок относится к националистическому батальону «Азов»*. Об этом сообщает СК России. «Сообщается, что снайпер, предположительно, из нацбатальона "Азов"* застрелил пожилую женщину, которая пыталась эвакуироваться. А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению установить все обстоятельства преступления и лиц, его совершивших», - опубликована информация на сайте ведомства. Также глава СК России поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области. По данным следствия, российские пограничники ответным огнем подавили огневые точки. Отмечено, что не зафиксировано жертв и разрушений. * Батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика