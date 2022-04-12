Переговоры Путина и Лукашенко на космодроме Восточный завершились

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Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой на космодроме Восточный подошли к концу. Встреча лидеров государств продлилась около трех часов. По итогам переговоров ожидается встреча с представителями российских и белорусских СМИ.

Напомним, Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный. Главы государств осмотрели стройплощадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы увидеть и оценить инфраструктуру космодрома.

Президент России отметил, что День космонавтики - такой же общенациональный праздник, как День Победы. Также российский лидер подчеркнул, что в стране будет возрождена лунная программа. По его словам, речь идет о запуске космического аппарата «Луна-25».