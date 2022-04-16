Комбинат имени Ильича в Мариуполе сняли с коптера

На днях металлургический комбинат имени Ильича был полностью освобожден от украинских националистов войсками РФ и ДНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе сняли с высоты птичьего полета. Судя по кадрам, некоторые цеха где-то частично, а где-то полностью разрушены. При этом в одном из помещений даже образовалась дыра в полу. Видео публикует телеканал «Звезда».

Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича. Также больше тысячи украинских морпехов, блокированных в Мариуполе, сдались бойцам ДНР.

Ранее жительница села Климово в Брянской области рассказала «Звезде» об обстреле села украинскими военными. По словам женщины, в село приехали саперы, которые разминировали неразорвавшиеся снаряды. При этом жительница рассказала, что слышала, как ранило ребенка, а потом узнала о разрушенных домах соседей.