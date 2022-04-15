В МО РФ сообщили о полном освобождении от противника комбината имени Ильича в Мариуполе

На днях больше тысячи украинских морпехов, блокированных в Мариуполе, сдались бойцам ДНР.

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Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, сегодня ракетами «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. Генерал-майор сообщил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на атаки на территории РФ.

На днях больше тысячи украинских морпехов, блокированных в Мариуполе, сдались бойцам ДНР. Они удерживали комбинат, но, поняв безрезультатность сопротивления, приняли решение сложить оружие.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Василий Аристархов