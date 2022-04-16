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«Планировали ударить по школе»: кадры из поселка в Брянской области после обстрела ВСУ

Екатерина Радомская
Елизавета Потейчук
16:16 16.04.2022
Ученики школы переведены на дистанционное обучение, сейчас все двери в ней закрыты, говорит корреспондент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Местные жители поселка Климово в Брянской области, который был атакован украинским вертолетом Ми-8, считают, что ВСУ планировали совершить авиаудар по школе, однако попали в частный жилой дом. Корреспондент «Звезды» побывала во дворе школы и выяснила, в каком режиме сейчас в ней проходят занятия.

«Местные жители полагают, что украинские силы ВСУ планировали ударить по школе, но попали в частный дом. Сейчас все двери закрыты, ученики переведены на дистанционное обучение», - рассказывает корреспондент.

Ранее местная жительница поселка Климово рассказала о происходящем во время обстрела населенного пункта бойцами украинской армии. По словам женщины, в село приехали саперы, которые разминировали неразорвавшиеся снаряды. Также она отметила, что слышала, как ранило ребенка.

Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что российский комплекс С-400 сбил вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8, который атаковал поселок Климово в Брянской области. 

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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