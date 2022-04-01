Япония ввела санкции против четырех организаций РФ и двух физлиц

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Япония внесла в санкционный список четыре российские компании и два физических лица якобы из-за нарушений в отношении санкционного режима против КНДР.

Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу МИД Японии.

Ранее сообщалось, что глава японского министерства экономики заявил, что предметы роскоши из Японии в скором времени будет запрещено перевозить на территорию России.

Также власти Японии в ответ на решение президента РФ Владимира Путина о изменении валюты расчета за природный газ на рубли попросили японские компании не соглашаться на оплату в рублях.