Япония вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Япония объявила о введении запрета на экспорт предметов роскоши в РФ с 5 апреля.

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Предметы роскоши из Японии в скором времени будет запрещено перевозить на территорию России. О введении соответствующих мер сообщил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Принятый правительством страны запрет на экспорт вступит в силу с 5 апреля этого года. Как пишет РИА Новости, в число облагаемых им предметов войдут драгоценные камни, а также автомобили премиум-класса.

Ранее российский МИД объявил о том, что в ответ на недружественные действия Токио РФ отказывается от переговоров по мирному договору с Японией и останавливает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова. Премьер-министр Японии, в свою очередь, назвал подобные меры «неоправданными и недопустимыми».