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Власти Японии попросили свои компании не платить за газ в рублях

Виталий Музыка
05:06 29.03.2022
На данный момент уведомлений о изменении валюты расчета за газ на российскую от РФ японским компаниям не поступало
Власти Японии попросили свои компании не платить за газ в рублях
© Фото: pixabay.com
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Правительство Японии просит компании не соглашаться оплату за сжиженный природный газ из России в рублях. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

«К настоящему времени нет уведомлений о том, что существующие контракты с японскими компаниями на поставки СПГ из России попадут под требование о переводе в рубль. Однако, в случае получения подобных требований, правительство Японии хотело бы просить компании не соглашаться с подобными условиями», - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Центробанку, кабмину и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль. Речь идет о странах, которые ввели санкции против граждан России.

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