«Бомба упала соседке на кровать»: жительница Климово рассказала об обстреле села ВСУ

По словам местной жительницы, на село упало большое количество снарядов, часть из них обезвредили саперы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница села Климово в Брянской области рассказала телеканалу «Звезда» об обстреле села украинскими военными. Женщина сообщила, что слышала, как ранило ребенка, а потом узнала о разрушенных домах соседей.

«Я находилась на кухне, готовила обед. Как ляпнуло, страшно было. Вышла на калитку... и сразу крик. Кричит женщина, просит скорую вызвать. Тут же подъехали дев машинки и повезли ребенка, видимо в больницу. На другую сторону повернулась - хата горит. Дым страшный. Там женщина живет - она внука проводила и легла отдохнуть. А ей на кровать упала эта бомба. Ее в Брянск отправили, говорят ногу отрезали», - рассказала жительница.

По словам женщины, в село приехали саперы, которые разминировали неразорвавшиеся снаряды. Один из упавших снарядов упал на соседний участок и полностью разрушил перегородки дома, после чего там возник сильнейший пожар.

Ранее на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российский комплекс С-400 сбил вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8, который атаковал поселок Климово в Брянской области. Атака на жителей произошла 14 апреля.