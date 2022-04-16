Армия Российские ПВО сбили в воздухе украинский Су-25 неподалеку от Изюма В МО РФ сообщили об уничтожении оперативно-тактической авиацией РФ 67 районов сосредоточения личных составов и техники ВСУ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение военной спецоперации на Украине. По данным официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, оперативно-тактическая авиация России в течение ночи уничтожила 67 районов сосредоточения личных составов и техники ВСУ. Также в 15 километрах южнее Изюма средства ПВО РФ сбили в воздухе украинский самолет Су-25. Также в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Ранее вертолеты Росгвардии уничтожили вооруженную группу и военную технику украинских националистов. В ходе авиаудара была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа и три единицы военной техники. Материал подготовили: Егор Левин, Сергей Александров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика