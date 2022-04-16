Российские ПВО сбили в воздухе украинский Су-25 неподалеку от Изюма
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение военной спецоперации на Украине.
По данным официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, оперативно-тактическая авиация России в течение ночи уничтожила 67 районов сосредоточения личных составов и техники ВСУ.
Также в 15 километрах южнее Изюма средства ПВО РФ сбили в воздухе украинский самолет Су-25.
Также в ходе спецоперации высокоточным оружием уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.
Ранее вертолеты Росгвардии уничтожили вооруженную группу и военную технику украинских националистов. В ходе авиаудара была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа и три единицы военной техники.
Материал подготовили: Егор Левин, Сергей Александров.