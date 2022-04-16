Вертолеты Росгвардии уничтожили вооруженную группу и военную технику украинских националистов

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Группа вертолетчиков Росгвардии произвела скрытый подлет к району огневого применения противника и успешно атаковала силы украинских националистов. В ходе авиационного удара была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа противника. Помимо этого, удалось уничтожить три единицы военной техники.

Вертолеты Росгвардии совершают вылеты по задачам специальной операции РФ по защите Донбасса ежедневно. Полет ведется на малых высотах для отслеживания мест расположения позиций украинских бойцов, в том числе замаскированных.

Ранее Министерство обороны России продемонстрировало кадры работы экипажей армейской авиации по уничтожению бронетехники вооруженных сил Украины. На видео попал момент ликвидации военной техники и вооружения ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России.