МО РФ: высокоточным оружием уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

Также были уничтожены цеха ремонта техники в Николаеве, заявил Игорь Конашенков.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Российские вооруженные силы с помощью высокоточного оружия уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Также были уничтожены цеха ремонта техники в Николаеве. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», - заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил, что за ночь российские Вооруженные силы высокоточным оружием уничтожили 16 украинских военных объектов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Сергей Александров