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Антонов призвал американские власти перестать «размахивать санкционной дубиной»

Виталий Музыка
05:09 01.04.2022
Антонов отметил, что рестрикции сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями.
Антонов призвал американские власти перестать «размахивать санкционной дубиной»
© Фото: Bai Xueqi Xinhua Globallookpress
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Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти перестать размахивать «санкционной дубиной», которая бьет в том числе по США и их союзникам. Ответ посла опубликован на странице посольства в Telegram.

«В который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки», - написал Антонов.

По его словам, цель санкционного давления - ограничить технологическое развитие России.

«Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога», - сказал он.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введенные западными странами санкции против России возвращаются бумерангом.

Также стало известно, что США смягчили антироссийские санкции в отношении поставки минеральных удобрений.

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