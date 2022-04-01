Антонов призвал американские власти перестать «размахивать санкционной дубиной»
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти перестать размахивать «санкционной дубиной», которая бьет в том числе по США и их союзникам. Ответ посла опубликован на странице посольства в Telegram.
«В который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки», - написал Антонов.
По его словам, цель санкционного давления - ограничить технологическое развитие России.
«Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога», - сказал он.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введенные западными странами санкции против России возвращаются бумерангом.
Также стало известно, что США смягчили антироссийские санкции в отношении поставки минеральных удобрений.