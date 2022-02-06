Платиновый юбилей: Елизавета II празднует 70-летие со дня восшествия на престол Британии

Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок в честь 70-летия своего восшествия на престол.

Как сообщает РИА Новости, на приеме присутствовали члены местного сообщества и волонтерских групп. По случаю празднества местные жители приготовили торт с эмблемой платинового юбилея, который королева разрезала лично. Также Ее Величеству вручили букет с композицией цветов, которые были на ее коронации.

К торжеству Королевская почта Великобритании заранее выпустила серию марок, посвященных Елизавете II, а Королевский монетный двор - памятные монеты.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца короля Георга VI. Елизавета II, которой в 2022 году исполняется 96 лет, стала первым монархом в Британии, отмечающим платиновый юбилей.

Напомним в сентябре прошлого года глава британской монархии стала прабабушкой в 12-й раз.