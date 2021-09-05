СМИ: принц Гарри и Меган Маркл захотели встретиться с Елизаветой II

Пресса сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл изъявили желание встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II, чтобы познакомить монаршую особу с правнучкой Лилибет. Сделать это они, как указывается, захотели во время первого посещения герцогиней Сассекской Соединенного Королевства после марта 2020 года.

В связи с этим принц Гарри будто бы совершил примирительный звонок семье, чтобы озвучить свое предложение. По информации издания The Sun, персонал Ее Величества был ошеломлен подобным поворотом событий и до сих пор не ответил супружеской паре.

Герцог и герцогиня, как пишет издание, также сообщили, что раздумывают над вариантом крестить маленькую дочь в Виндзорском замке. Согласно мнению источника, на который ссылается СМИ, подобные намерения, как и само решение приехать в Великобританию обоих супругов с детьми, стало неожиданностью для многих поданных.