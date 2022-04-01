Команда ЮВО одержала победу во всеармейском конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш-2022»

«Саянский марш» - единственная зимняя и первая дисциплина армейских игр, которая открывает календарь соревнований.

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Впервые на соревнованиях горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш» победила команда Южного военного округа (ЮВО). Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр-2022 на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае.

На торжественной церемонии закрытия всеармейского этапа конкурса наградили победителей и участников соревнований «Саянский марш». Кубок за первое место получила сборная команда ЮВО. Среди подразделений Министерства обороны Российской Федерации второе место заняла сборная команда Центрального военного округа, третьей стала сборная команда Воздушно-десантных войск.

В рамках состязаний военнослужащие преодолели двухдневный 50-ти километровый лыжный марш с выполнением 12-ти специальных задач, в которые были включены: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

Сборная команда ЮВО представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе соревнований «Саянский марш», который пройдет с 11 по 14 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае.

Конкурс «Саянский марш» является единственной зимней и первой дисциплиной Армейский международных игр-2022 которая открывает календарь соревнований.

Ранее сообщалось, что в горах Красноярского края завершились состязания «Саянский марш», а в Ульяновске завершился конкурс «Уверенный прием» АрМИ-2022.

Материал подготовили Николай Баранов и Виталий Музыка.