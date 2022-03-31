Армия В Ульяновске завершился конкурс «Уверенный прием» Арми-2022 Виталий Музыка В конкурсе принимали участие более 100 военнослужащих, в том числе девушки. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Сборные команды соединений управлений Центрального военного округа (ЦВО), а также команда учебного центра связи завершили третий этап «Уверенный прием» в рамках Арми-2022. © Минобороны РФ Военнослужащие выполняли нормативы по прокладыванию проводных линий связи, разворачивали защищенные радиосети, работали с каналами передачи информации. © Минобороны РФ Кроме практических занятий, участники также сдавали зачеты по теоретическим дисциплинам на современных тренажерах в аудиториях учебного центра общевойсковой армии ЦВО. Ранее сообщалось, что в горах Красноярского края завершились состязания «Саянский марш» АрМИ-2022. Материал подготовили: Николай Баранов, Виталий Музыка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика