В горах Красноярского края завершились состязания «Саянский марш» АрМИ-2022

Протяженность участка, который команда преодолевает в связках, небольшая - 600 метров, но в реальных условиях он был бы самым опасным, ведь речь идет о неразведанной территории, где на пути могут встретиться наледи, расщелины и обрывы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

За плечами на старте второго этапа не только двадцатикилограммовые рюкзаки, но и первый день состязаний. Команды уже преодолели половину 50-километрового маршрута и переночевали здесь же в горах в палаточном лагере. Теперь приступают к новым задачам. За происходящим наблюдала Надежда Котормус.

«Первая специальная задача второго этапа в этом году - метание гранат. И на этом отрезке участники особенно остро чувствуют ответственность друг перед другом, ведь за промах каждого штрафной круг побежит вся команда», - прокомментировала корреспондент «Звезды».

Сориентироваться на незнакомой местности и из десятков контрольных пунктов найти именно свои. На этом этапе так же не обошлось без трудных подъемов и крутых спусков. А для того, чтобы продемонстрировать готовность преодолевать экстремальные участки команды показали работу в связках.

Протяженность участка, который команда преодолевает в связках - небольшая - 600 метров, но в реальных условиях он был бы самым опасным, ведь речь идет о неразведанной территории, где на пути могут встретиться наледи, расщелины и обрывы.

«При спуске в связках даже если срывается верхний и средний участник связки, при том условии, что связка из трех человек, то нижний участник связки, который прошел эту трещину, способен на силе трения снега и своего собственного веса удержать двух сорвавшихся своих товарищей, - заметил судья соревнований.

Долгожданный финиш двухдневной изнурительной гонки. К концу дня погода успела испортиться, повалил снег. Позади - 12 специальных задач, а впереди - подсчет баллов судьями.

«У нас снег повалил в самый неудобный момент, когда мы поднимались в гору, конечно, было холодно, но мы пододелись, так что все хорошо, любая погода она прекрасна, что солнце, что снег», - рассказала участница женской сборной Вооруженных сил РФ.

Победителем состязаний в этом году стала сборная южного военного округа. Именно им достался шанс побороться за титул лучших на международном этапе конкурса.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.