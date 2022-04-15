Дыры в стенах и разбитое стекло: кадры разрушений в Новой Каховке после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры разрушений частных жилых домов в Новой Каховке после обстрела украинскими вооруженными силами Каховской ГЭС в Херсонской области. Судя по видео, у некоторых домов пробиты крыши, стены и окна. Видны разбитые стекла и каменные обломки.

Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе две украинские «Точки-У», которые были направлены на нанесение удара по объекту. Осколки одной из ракет упали на населенный пункт Новая Каховка, из-за чего здания детского сада и жилые дома получили повреждения.

Ранее два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских боевиков колонны автомобилей с беженцами в Харьковской области, которые направлялись на Украину, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, следователи собирают доказательства преступления.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов