В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ колонны с беженцами
Колонна автомобилей перевозила мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Два человека погибли из-за обстрела украинскими боевиками колонны автомобилей с беженцами в Харьковской области. Об этом заявили в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики.
«Тринадцатого апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что первые 10 семей из Московской области примут под временную опеку детей из Донбасса, которые остались без попечения родителей.