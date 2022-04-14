В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате обстрела ВСУ колонны с беженцами

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Два человека погибли из-за обстрела украинскими боевиками колонны автомобилей с беженцами в Харьковской области. Об этом заявили в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики.

«Тринадцатого апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колонна автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что первые 10 семей из Московской области примут под временную опеку детей из Донбасса, которые остались без попечения родителей.