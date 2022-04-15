Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего в Херсонской области. По словам Конашенкова, данный объект обеспечивает регулирование стока Днепра, питание области электроэнергией, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

«Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами “Точка-У”», - сказал представитель оборонного ведомства на брифинге.

В случае разрушения плотины ГЭС мог произойти неконтролируемый сброс днепровской воды, что вызвало бы затопление многих населенных пунктов Херсонской области, включая людей, чтобы сковать действия ВС РФ, добавил Конашенков.

Так, российские средства противовоздушной обороны сбили обе ракеты в воздухе. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка, из-за чего здания детского сада и жилые дома получили повреждения. Представитель Минобороны подчеркнул, что женщина и ребенок получили ранения, им на месте происшествия оказали первую помощь российские военные. Они доставлены в больницу.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в городе Светлодарске Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.