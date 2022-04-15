Армия Армия Армия

Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

19:54 15.04.2022
Российские средства противовоздушной обороны сбили две украинские «Точки-У» в воздухе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Илья Питалев РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего в Херсонской области. По словам Конашенкова, данный объект обеспечивает регулирование стока Днепра, питание области электроэнергией, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

«Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами “Точка-У”», - сказал представитель оборонного ведомства на брифинге.

В случае разрушения плотины ГЭС мог произойти неконтролируемый сброс днепровской воды, что вызвало бы затопление многих населенных пунктов Херсонской области, включая людей, чтобы сковать действия ВС РФ, добавил Конашенков.

Так, российские средства противовоздушной обороны сбили обе ракеты в воздухе. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка, из-за чего здания детского сада и жилые дома получили повреждения. Представитель Минобороны подчеркнул, что женщина и ребенок получили ранения, им на месте происшествия оказали первую помощь российские военные. Они доставлены в больницу.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в городе Светлодарске Донецкой Народной Республики боевики украинских вооруженных формирований заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:55 Армия
Видео
МО: ракетами воздушного базирования ВС РФ в течение дня поражено 10 объектов противника
19:35 В стране и мире
СМИ: пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ во время уборки участка в Москве
18:22 Армия
Видео
Дожать боевиков: как бойцы ДНР берут под контроль здание за зданием в Мариуполе
16:47 В стране и мире
СМИ: глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за годы при Чубайсе
15:45 В стране и мире
Новак заявил, что ЕС вряд ли заменит российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Красота разных уголков страны: завтра стартует новый этап конкурса «Новая Звезда - 2022»
Видео
«Есть за 40 тысяч, есть за миллион»: как «сопровождают» ускоренное получение еврейского гражданства
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.