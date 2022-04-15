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В МО РФ заявили, что ВСУ собираются ударить «Точкой-У» по беженцам на вокзале в Лозовой

21:31 15.04.2022
В Минобороны предупредили о провокации, которую готовит киевский режим, чтобы обвинить российских военных в массовых убийствах мирных жителей Украины.
В МО РФ заявили, что ВСУ собираются ударить «Точкой-У» по беженцам на вокзале в Лозовой
© Фото: РИА Новости
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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим планирует очередную провокацию, аналогичную той, которая была проведена в Краматорске, для обвинения в массовом убийстве мирных жителей российских военных. По словам начальника НЦУО РФ, такие действия украинских властей вновь показали их безжалостное отношение к судьбам мирного населения Украины и говорят о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

«С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая. Для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным Силам России и формированиям Донецкой Народной Республики территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка», - сказал Мизинцев.

При этом в Минобороны подчеркнули, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинской армией. Михаил Мизинцев от лица ведомства предупредил Запад во главе с США, что РФ обладает оперативной доказательной базой о готовящихся преступлениях киевского режима.

Напомним, 14 марта, украинские вооруженные формирования нанесли удар по центру Донецка ракетой ОТРК «Точка-У». На кадрах, снятых камерой наблюдения республиканского банка, запечатлены самые сильные разрушения. На пороге много жертв. Обломки ракеты, а точнее, ее двигатель, упали рядом со зданием правительства.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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