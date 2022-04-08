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СК России возбудил уголовное дело после удара «Точкой-У» по вокзалу Краматорска

Анна Касаткина
20:51 08.04.2022
Как удалось установить следствию, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ выполнили заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц украинского министерства обороны.
СК России возбудил уголовное дело после удара «Точкой-У» по вокзалу Краматорска
© Фото: ШТАБ ТерО ДНР, telegram
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ряда неустановленных лиц в связи с гибелью не менее 30 человек в результате удара ракеты «Точка-У» в Краматорске. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», - говорится в сообщении.

Как удалось установить следствию, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ выполнили заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц украинского министерства обороны.

«Действуя умышленно, они с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом, имеющего высокие поражающие свойства, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики», - заявили в СКР.

Уточняется, что в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, включая детей, а около ста получили ранения различной степени тяжести.

Командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Федор Ярошевич, заявили в Следственном комитете. Устанавливается круг всех лиц, исполнивших преступный приказ.

В СКР добавили, что украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу нанесли российские военнослужащие.

«По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», - заключили в ведомстве.

В Минобороны России ранее объяснили, что удар «Точкой-У» был нанесен с юго-западного направления. В этом направлении, в 45 километрах от города, дислоцирован дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. В ведомстве также подчеркнули, что ракеты «Точка-У» не стоят на вооружении РФ.

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