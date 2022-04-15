«Сделаем все четко»: почему люди готовы платить тысячи евро за гражданство Израиля

Сами представители еврейского сообщества негодуют, каким образом можно стать евреем, когда ты никогда не ощущал себя таковым.

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У посольства Израиля неожиданно столпились люди и образовалась очередь из дорогих автомобилей. Так, менеджер юридической компании «набивает» цену за поиски еврейских корней и объясняет всю «серьезность» процесса корреспонденту «Звезды».

«Учитывая то, что к нам приходят люди и Берл Лазар, знаете такого? Это главный раввин России. Ну, Абрамович, Финкельберг, я думаю, эти фамилии что-то говорят. Не было ни одного случая, чтобы консул сказал "подсобери". Мы здесь четко все сделаем», - говорит он.

В понятие «сделать все четко» входит VIP-встреча в аэропорту Израиля, частный водитель на время пребывания и, самое основное, подготовка к собеседованию с консулом, который раскроет секрет, как понравиться главному цензору. И все это обойдется минимум в десять тысяч евро.

«Могут быть договоренности между конторами. Можно определенные документы переложить снизу папки вверх, а в случае, если деньги дают больше, то и вообще на стол человеку, который будет их подписывать», - объяснил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, адвокат Янис Юкша.

Если в посольство Израиля записываться самостоятельно, то придется ждать не один месяц. А в агентствах обещают организовать встречу в течение пары дней. При наличии денег. Помимо бюрократических проволочек и серьезных трат, в некоторых случаях в прямом смысле придется расплатиться кровью. Чтобы установить идентичность отцовства, потребуется тест ДНК.

«Есть одна процедура, как в России, которая может указать, что это ваш отец, показать прямое родство, тест на отцовство. И когда вы доказываете родственность, Вы можете доказать национальную сопричастность. Это что касается юридической составляющей», - говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Но сами представители еврейского сообщества негодуют, каким образом можно стать евреем, когда ты никогда не ощущал себя таковым.

«Ехать в Израиль - это вещь, которую надо делать исключительно из идеологических соображений. Когда человек сильно ощущает себя евреем, у него сионистские побуждения. Когда это происходит от желания получить колбасу, сбежать от проблем, каких-то таких вещей - это ненормально и это неправильно», - считает директор программ Московской Хоральной синагоги, публицист Александр Каргин.

Неожиданным образом горячей порой отпусков у звезд российского шоу-бизнеса оказались март и апрель. В срочном порядке в Израиль выехали юморист из Пятигорска Семен Слепаков, заслуженная артистка Дагестана Жасмин, а уроженца Уфы рэпера Моргенштерна заметили в Тель-Авиве за подписанием бумаг на получение израильского гражданства. Также Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным и детьми улетели на землю обетованную. Примадонна объяснила свой отъезд отпуском и лечением.

Вместе с тем, среди звезд российской эстрады есть и те, кто не скрывает свое еврейское происхождение, однако из России они уезжать не собираются. При этом коллег не осуждают.

«Вы должны пройти достаточно серьезную проверку - имеете вы отношение к евреям или нет. Но, самое главное, что я хочу сказать, поставить на этом акцент - российское законодательство, как и законодательство Израиля и многих других государств не запрещает и не запрещало иметь двойное гражданство. Никакого нарушения в этом нет и никакого предательства в этом нет», - говорит продюсер Иосиф Пригожин.

Впрочем, еврейские корни могут помочь получить не только еврейское гражданство. Еще одна страна, Португалия, принимающая потомков сефардских евреев, даже изменила и ужесточила законы, по которым люди могут получить новые паспорта. И все из-за того, что раввина, который ранее выдал гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, арестовали по подозрениям в мошенничестве и фальсификации бумаг. Паспорт у бизнесмена не заберут, но теперь претенденты должны доказать наличие португальского наследства или факт того, что приезжали на вторую будущую родину и до этого.