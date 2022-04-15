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«Есть за 40 тысяч, есть за миллион»: как «сопровождают» ускоренное получение еврейского гражданства

Екатерина Радомская
Егор Левин
14:50 15.04.2022
При самостоятельной записи в посольство Израиля ждать придется вплоть до года - в агентствах же обещают все организовать в течение пары дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, Globallookpress
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Иудеи всего мира отмечают 15 апреля один из главных праздников - Песах, еврейскую Пасху. Вероятно, на этот раз к празднованию присоединятся и те, кто недавно получил израильское гражданство. Из-за спроса на него все больше компаний предлагают услуги по ускоренному прохождению процедуры получения. Стоимость такого сопровождения доходит до 40 тысяч евро.

В понятие «сделать четко» минимум за 10 тысяч евро входит VIP-встреча в аэропорту Израиля, частный водитель на время пребывания и подготовка к собеседованию с консулом - ценные советы, как понравиться главному цензору.

Если записываться в посольство Израиля самостоятельно, то ждать придется не один месяц, а то и год. В агентствах же обещают организовать встречу в течение пары дней - были бы деньги.

«За ваши деньги все можно. Сперва нужно видеть все, что у вас есть, потом будем заниматься дальше. Что будет стоить? Есть сумочка за 40 тысяч шекелей, есть сумка за 400 тысяч рублей, есть сумка другая за миллион рублей. Что вы хотите?» - говорят в обсуждении темы в одном из таких агентств.

Впрочем, еврейские корни могут помочь получить гражданство не только Израиля. Еще одна страна, Португалия, принимает потомков сефардских евреев и даже изменила и ужесточила ради этого законы. Все из-за того, что раввина, который ранее выдал гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, арестовали по подозрениям в мошенничестве и фальсификации бумаг. Паспорт у бизнесмена не заберут, но теперь претенденты должны доказать наличие португальского наследства или факт того, что приезжали на вторую будущую родину и раньше.

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