«Есть одна процедура»: в лаборатории геномной инженерии описали способ получения еврейского гражданства

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Иудеи всего мира отмечают 15 апреля один из главных праздников - Песах, еврейскую Пасху. Вероятно, на этот раз к празднованию присоединятся и те, кто недавно получил израильское гражданство. Из-за спроса на него все больше компаний предлагают услуги по ускоренному прохождению процедуры получения. Стоимость такого сопровождения доходит до 40 тысяч евро, а в агентствах заявляют, что «за ваши деньги все можно».

Если записываться в посольство Израиля самостоятельно, то ждать придется не один месяц, а то и год. В агентствах же обещают организовать встречу в течение пары дней.

Однако, кроме бюрократических проволочек и серьезных трат, в некоторых случаях потребуется в прямом смысле расплатиться кровью - сдать ДНК-тест, чтобы установить идентичность отцовства.

«Есть одна процедура, которая может указать, что это ваш отец, показать прямое родство, тест на отцовство. И когда вы доказываете родственность, вы можете доказать национальную сопричастность. Это что касается юридической составляющей», - рассказал «Звезде» глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Однако сами представители еврейского сообщества недоумевают, как можно стать евреем, если себя таковым никогда не ощущал. Среди знаменитостей есть те, кто не скрывает еврейское происхождение, но из России уезжать не собирается.

«Вы должны пройти достаточно серьезную проверку - имеете вы отношение к евреям или нет. Самое главное, что я хочу сказать, поставить на этом акцент - российское законодательство, как и законодательство Израиля и многих других государств, не запрещает и не запрещало иметь двойное гражданство. Никакого нарушения в этом нет и никакого предательства в этом нет», - комментирует тему продюсер Иосиф Пригожин.

Впрочем, еврейские корни могут помочь получить гражданство не только Израиля. Еще одна страна, Португалия, принимает потомков сефардских евреев и даже изменила и ужесточила ради этого законы. Все из-за того, что раввина, который ранее выдал гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, арестовали по подозрениям в мошенничестве и фальсификации бумаг. Паспорт у бизнесмена не заберут, но теперь претенденты должны доказать наличие португальского наследства или факт того, что приезжали на вторую будущую родину и раньше.