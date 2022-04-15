В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Есть одна процедура»: в лаборатории геномной инженерии описали способ получения еврейского гражданства

Екатерина Радомская
Егор Левин
16:20 15.04.2022
Помимо бюрократических проволочек и серьезных трат, в некоторых случаях потребуется в прямом смысле расплатиться кровью - сдать ДНК-тест, чтобы установить идентичность отцовства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Efi Keren, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Иудеи всего мира отмечают 15 апреля один из главных праздников - Песах, еврейскую Пасху. Вероятно, на этот раз к празднованию присоединятся и те, кто недавно получил израильское гражданство. Из-за спроса на него все больше компаний предлагают услуги по ускоренному прохождению процедуры получения. Стоимость такого сопровождения доходит до 40 тысяч евро, а в агентствах заявляют, что «за ваши деньги все можно».

Если записываться в посольство Израиля самостоятельно, то ждать придется не один месяц, а то и год. В агентствах же обещают организовать встречу в течение пары дней.

Однако, кроме бюрократических проволочек и серьезных трат, в некоторых случаях потребуется в прямом смысле расплатиться кровью - сдать ДНК-тест, чтобы установить идентичность отцовства.

«Есть одна процедура, которая может указать, что это ваш отец, показать прямое родство, тест на отцовство. И когда вы доказываете родственность, вы можете доказать национальную сопричастность. Это что касается юридической составляющей», - рассказал «Звезде» глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Однако сами представители еврейского сообщества недоумевают, как можно стать евреем, если себя таковым никогда не ощущал. Среди знаменитостей есть те, кто не скрывает еврейское происхождение, но из России уезжать не собирается.

«Вы должны пройти достаточно серьезную проверку - имеете вы отношение к евреям или нет. Самое главное, что я хочу сказать, поставить на этом акцент - российское законодательство, как и законодательство Израиля и многих других государств, не запрещает и не запрещало иметь двойное гражданство. Никакого нарушения в этом нет и никакого предательства в этом нет», - комментирует тему продюсер Иосиф Пригожин.

Впрочем, еврейские корни могут помочь получить гражданство не только Израиля. Еще одна страна, Португалия, принимает потомков сефардских евреев и даже изменила и ужесточила ради этого законы. Все из-за того, что раввина, который ранее выдал гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, арестовали по подозрениям в мошенничестве и фальсификации бумаг. Паспорт у бизнесмена не заберут, но теперь претенденты должны доказать наличие португальского наследства или факт того, что приезжали на вторую будущую родину и раньше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:19 В стране и мире
Видео
ФСБ сообщила о задержании террористов, планировавших теракт на военном объекте под Калугой
15:45 В стране и мире
Новак заявил, что ЕС вряд ли заменит российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет
15:01 В стране и мире
МГБ ЛНР сообщило, что украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске
13:35 В стране и мире
Видео
Жена Медведчука заявила о конфискации всего имущества депутата сотрудниками СБУ
12:38 В стране и мире
В МИД РФ предупредили о последствиях для ЕС вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.