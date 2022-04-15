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Украина потеряла 2213 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

10:24 15.04.2022
Также, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конешнкова, украинские вооруженные формирования недосчитались 132 самолета, 105 вертолетов, 245 ЗРК, 456 беспилотников, 966 орудий и минометов, а 249 установок РСЗО и 2110 единиц специальной военной автотехники.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Василий Мельников, РИА Новости
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В Минобороны России озвучили потери военной техники Украины. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин», - сказал он. 

Также, по его словам, уничтожено 249 установок РСЗО, 966 орудий и минометов и 2110 единиц специальной военной автотехники. 

Кроме этого, Конашенков сообщил об уничтожении цехов производства и ремонта зенитных ракетных комплексов на заводе «Визар» в Киеве. Официальный представитель МО РФ подчеркнул, что количество и масштабы ракетных ударов по Киеву будут наращиваться в ответ на украинские диверсии в России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов

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