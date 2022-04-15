Украина потеряла 2213 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации
В Минобороны России озвучили потери военной техники Украины. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин», - сказал он.
Также, по его словам, уничтожено 249 установок РСЗО, 966 орудий и минометов и 2110 единиц специальной военной автотехники.
Кроме этого, Конашенков сообщил об уничтожении цехов производства и ремонта зенитных ракетных комплексов на заводе «Визар» в Киеве. Официальный представитель МО РФ подчеркнул, что количество и масштабы ракетных ударов по Киеву будут наращиваться в ответ на украинские диверсии в России.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов