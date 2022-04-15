МО РФ: масштабы ракетных ударов по Киеву будут наращиваться в ответ на украинские диверсии в РФ

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Lu Jinbo, XinHua, Globallookpress

Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию на Украине.

В частности, был нанесен удар по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар». В результате уничтожены цеха производства и ремонта ЗРК большой и средней дальности и противокорабельных ракет. Как заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории.

Ранее в Bloomberg заявили, что спецоперация на Украине истощает запасы вооружений США. Как сообщает СМИ, странам Запада приходится выбирать между военной поддержкой и поддержкой собственного военного арсенала на должном уровне.

Также В МО РФ сообщили о полном освобождении от противника комбината имени Ильича в Мариуполе. На днях больше тысячи украинских морпехов, блокированных в Мариуполе, сдались бойцам ДНР.

Материал подготовили: Егор Левин, Василий Аристархов