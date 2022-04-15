Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила 13 военных объектов Украины за ночь
В Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической и армейской авиации. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - заявил Конашенков.
Также он сообщил, что армейская авиация в районах Гусаровки и Волобуевки уничтожила скопления живой силы и военной техники Украины. В их число, по словам Конашенкова, входило 3 опорных пункта и 9 единиц бронетехники, а также автомобили различного назначения.
Кроме этого, официальный представитель Минобороны России заметил, что масштабы ракетных ударов по Киеву будут наращиваться в ответ на украинские диверсии на территории России. Так, по его словам, на окраине украинской столицы ракетами «Калибр» были уничтожены цеха производства и ремонта ЗРК на заводе «Визар».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов