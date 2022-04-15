Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила 13 военных объектов Украины за ночь

Также он сообщил, что армейская авиация в районах Гусаровки и Волобуевки уничтожила скопления живой силы и военной техники Украины. В их число, по словам Конашенкова, входило 3 опорных пункта и 9 единиц бронетехники, а также автомобили различного назначения.

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