Армия Массовая сдача: опубликовано видео со сложившими оружие украинскими морпехами в Мариуполе Дарья Сенникова Украинские морские пехотинцы удерживали металлургический комбинат имени Ильича, но, поняв безрезультатность сопротивления, приняли решение сложить оружие. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Видео А. Сладкова. Программа "Вести" Читайте нас на: Сегодня в Минобороны России сообщили, что больше тысячи украинских морпехов, блокированных в Мариуполе, сдались бойцам Донецкой Народной Республики. Они удерживали металлургический комбинат имени Ильича, но, поняв безрезультатность сопротивления, приняли решение сложить оружие. Среди сдавшихся много раненых, им будет оказана необходимая медицинская помощь. Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные, окруженные на территории комбината, попытались вырваться из города, однако попытка была сорвана. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика