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Байден и Зеленский обсудили возможные новые антироссийские санкции

Марина Крижановская
00:59 14.04.2022
Пресс-секретарь Белого дома сказала, что не может предоставить более подробную информацию по данному вопросу.
Байден и Зеленский обсудили возможные новые антироссийские санкции
© Фото: Pool via CNP Media Punch via www Globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможно последуют новые санкции против России. Она сообщила, что президеты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали это в телефонном разговоре.

«Частично они обсуждали это сегодня», - приводит RT слова представителя Белого дома.

Псаки также добавила, что по данному вопросу не может дать подробную информацию.

Немногим ранее в министерстве иностранных дел России заявили о внесении в «черный список» 398 членов Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Отмечено, что в ближайшее время произойдет расширение числа лиц, внесенных в данный «стоп-лист».

Данная мера стала ответной на введение санкций администрацией президента США против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания.

Дополнительно МИД России заявил о введении санкций против 87 канадских сенаторов. Сообщается, что лица, вошедшие в перечень санкций, внесены на постоянной основе в российский «стоп-лист» в порядке реакции на враждебные шаги канадской стороны.

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