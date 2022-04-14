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В ЛНР сообщили о задержании еще одного сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

Игнат Далакян
21:03 14.04.2022
Согласно заявлению силового ведомства, задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР («Государственная измена»).
В ЛНР сообщили о задержании еще одного сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press
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Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики задержало еще одного сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в госизмене. Об этом в четверг сообщила пресс-служба силового ведомства ЛНР.

«МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР ("Государственная измена") задержан сотрудник луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», - передает ТАСС сообщение службы.

Напомним, что в понедельник Министерство госбезопасности ЛНР задержало первого сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.

Ранее в Луганской Народной Республике заявили о гибели двух человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины колонны с беженцами. Колонна автомобилей перевозила мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины.

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