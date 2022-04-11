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В ЛНР сообщили о задержании сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

Игнат Далакян
21:04 11.04.2022
Согласно сообщению, задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине ОБСЕ.
В ЛНР сообщили о задержании сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики задержало сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства ЛНР.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР ("Государственная измена"), задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) », - передает сообщение ТАСС.

Ранее в Республике Казахстан был задержан агент иностранной разведки, готовивший покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сообщается, что также агент отрабатывал задания по продвижению в обществе русофобских взглядов и антироссийской пропаганды.

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