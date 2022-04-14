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Салливан: США не планируют возвращать бизнесменам из России их арестованные активы

Игнат Далакян
19:29 14.04.2022
Помощник американского президента заявил, что их цель заключается в «более эффективном» использовании этих активов.
Салливан: США не планируют возвращать бизнесменам из России их арестованные активы
© Фото: pixabay.com
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Администрация США не будет возвращать попавшим под санкции бизнесменам из России их арестованные активы. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», - передает слова Салливана РИА Новости.

Как передает агентство, помощник президента США не раскрыл детали планирования Белого дома, сославшись на то, что дискуссии по этой теме еще продолжаются.

«Однако можете быть уверены, наша цель не состоит в том, чтобы сидеть на месте и затем вернуть их», - добавил Салливан.

Ранее в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект об изъятии собственности недружественных стран и их граждан. Согласно законопроекту, предлагается принудительное изъятие движимого и недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг и корпоративных прав иностранцев.

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