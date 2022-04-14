«Мы им благодарны»: сдавшийся в плен морпех ВСУ рассказал, как к нему относятся в ДНР

По словам украинского морского пехотинца, в ДНР его приняли, перевязали, накормили и напоили. Он выразил благодарность и отметил, что сдавшимся в плен предоставляют необходимую медпомощь.

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Проходящий лечение в госпитале Донбасса сдавшийся в плен раненый украинский морской пехотинец рассказал «Звезде» историю того, как он попал в плен, а также то, как к нему относятся в ДНР.

«Был ранен 2 апреля у поселка Мирный. После чего был доставлен в госпиталь, в наш, в вэсэушный. Туда свозили раненых. Там мне была предоставлена первая медицинская помощь. Так как шли очень активные действия, мы постоянно меняли дислокацию», - заявил морской пехотинец ВСУ.

По словам пленного, в таких условиях он уже не мог получить необходимой медицинской помощи. Не могла помочь и украинская авиация - вертолеты не могли подойти и доставить раненых на контролируемую украинцами территорию.

«После чего мы находились в госпитале, начались прорывы, которые успехом не завершились. И команда госпиталя - врачи, медики - решили с белым флагом передать нас на территорию республики, всех трехсотых. И нас приняли здесь, перевязали, накормили, напоили. Мы им очень благодарны, нам предоставляют дальнейшую помощь. Надеюсь, все вылечимся и все будет хорошо», - подытожил украинский морпех.

Ранее «Звезда» публиковала рассказ еще одного из массово сдавшихся морпехов ВСУ, который объяснил свое решение сложить оружие.

Тем временем начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил о том, что Украина закупила более 50 беспилотников, которые пригодны для применения биологического оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров