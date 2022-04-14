«Было бессмысленно»: один из массово сдавшихся морпехов ВСУ объяснил свое решение
Сдавшийся морпех ВСУ, один из многочисленных сложивших оружие перед российскими войсками в Мариуполе, объяснил, почему принял такое решение. По словам мужчины, командование фактически оставило их на произвол судьбы.
«Бессмысленно было дальше сопротивляться. Заканчивались провизия, вода, снаряды тоже, нам даже никто не помогал», - сказал морпех.
По его словам, командиры сдаче в плен своим подчиненным не препятствовали. Отвечая на вопрос, контактировал ли он с представителями нацбатальона «Азов»*, морпех ответил, что лично не взаимодействовал.
«Они приезжали пару раз за то время, которое мы были на заводе», - рассказал он.
Ранее замкомандира массово сдавшихся в Мариуполе морпехов дал показания следователям. Военнослужащие ВСУ предприняли попытку прорыва с укрепленных позиций, но их колонны были разгромлены. Замкомандира 36-й бригады Ростислав Ломтев рассказал обо всем следователям.
* «Азов» - националистическая организация, запрещенная на территории РФ.