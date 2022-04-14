В МО РФ заявили, что специалисты Украины работали над средствами доставки и применения ОМП
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Украинские специалисты разрабатывали средства доставки оружия массового поражения (ОМП). Об этом сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности Пентагона.
«Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование», - сказал он.