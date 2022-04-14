СМИ: медработников Диего Марадоны хотят обвинить в убийстве по неосторожности

Если вина медиков будет доказана, им может грозить от восьми до 25 лет тюремного заключения.

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Восемь медицинских работников, которые обслуживали легендарного футболиста Диего Марадону незадолго до смерти, хотят обвинить в убийстве по неосторожности. Прокуратура считает, что медики проявили халатность, стали инициаторами «неадекватного и безрассудного лечения», которое привело к смерти спортсмена.

Как сообщает издание Sport Mediaset со ссылкой на аргентинские СМИ, среди подозреваемых медработников - личный врач Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов. Отмечается, что обвиняемым может грозить от восьми до 25 лет тюрьмы.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Причиной смерти была остановка сердца. После его смерти тысячи жителей Аргентины вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием справедливого расследования смерти футболиста.