СМИ: на момент реанимации Марадона был мертв уже несколько часов
Футболист Диего Марадона на момент попытки его реанимировать был мертв уже несколько часов. Об этом пишет телеканал TN со ссылкой на результаты медкомиссии.
Специалистам удалось установить, что бывший футболист скончался в промежутке от 04.00 до 06.00 во сне 25 ноября 2020 года. Однако эти данные не совпадают с показаниями врачей, прибывших на вызов, а также заявлениями медсестры, якобы слышавшей, что Марадона вставал утром.
«Медик, прибывший на скорой, констатировал смерть около 13.15, а до этого в течение 45 минут Марадону пытались реанимировать, хотя его тело уже было холодным», - уточняется в материале.
На данный момент правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причину дачи ложных показаний свидетелей. Всего по делу проходит семь человек.
Кроме того, медикам удалось установить, что футболист страдал от кардиомиопатии, которая не была диагностирована его лечащим врачом и под наблюдением он находился как пациент с сердечным заболеванием. Отмечается, что отсутствие нужного ухода и лечения могло привести к смерти.
Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. На данный момент причиной смерти футболиста назвали острую сердечную недостаточность.
Тем не менее, болельщики и семья спортсмена считают, что в его гибели виновата халатность лечащего врача, которого ранее обвиняли в непредумышленном убийстве, но отпустили из-под ареста.