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СМИ: на момент реанимации Марадона был мертв уже несколько часов

Светлана Головина
06:31 27.04.2021
Смерть футболиста констатировали днем 25 ноября прошлого года, однако по результатам экспертизы он скончался рано утром во время сна.
СМИ: на момент реанимации Марадона был мертв уже несколько часов
© Фото: Fabio Sasso Keystone Press Agency Globallookpress
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Футболист Диего Марадона на момент попытки его реанимировать был мертв уже несколько часов. Об этом пишет телеканал TN со ссылкой на результаты медкомиссии.

Специалистам удалось установить, что бывший футболист скончался в промежутке от  04.00 до 06.00 во сне 25 ноября 2020 года. Однако эти данные не совпадают с показаниями врачей, прибывших на вызов, а также заявлениями медсестры, якобы слышавшей, что Марадона вставал утром.

«Медик, прибывший на скорой, констатировал смерть около 13.15, а до этого в течение 45 минут Марадону пытались реанимировать, хотя его тело уже было холодным», - уточняется в материале.

На данный момент правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причину дачи ложных показаний свидетелей. Всего по делу проходит семь человек.

Кроме того, медикам удалось установить, что футболист страдал от кардиомиопатии, которая не была диагностирована его лечащим врачом и под наблюдением он находился как пациент с сердечным заболеванием. Отмечается, что отсутствие нужного ухода и лечения могло привести к смерти.

Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. На данный момент причиной смерти футболиста назвали острую сердечную недостаточность.

Тем не менее, болельщики и семья спортсмена считают, что в его гибели виновата халатность лечащего врача, которого ранее обвиняли в непредумышленном убийстве, но отпустили из-под ареста. 

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