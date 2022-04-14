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В Минобороны России заявили о локализации очага возгорания на ракетном крейсере «Москва»

12:51 14.04.2022
Согласно сообщению МО РФ, крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов прекращены, основное ракетное вооружение не повреждено.
В Минобороны России заявили о локализации очага возгорания на ракетном крейсере «Москва»
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России сообщили о локализации очага возгорания на ракетном крейсере «Москва».

«Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», - говорится в сообщении. 

В оборонном ведомстве России заметили, что экипаж крейсера был эвакуирован на корабли Черноморского флота, находящиеся в районе. 

В данный момент принимаются меры по буксировке ракетного крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются. 

Ранее в Минобороны России заявили о добровольной сдаче в плен еще 134 украинских военнослужащих.

Кроме этого, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении 12 украинских военных объектов при помощи высокоточного оружия

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров  

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