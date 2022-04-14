В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, добровольная сдача произошла в городе Мариуполь. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских солдат и офицеров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих, которая произошла в ходе операции по освобождению Мариуполя за прошедшую ночь. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров», - заявил Конашенков.
По его словам, всего же за прошедшие сутки добровольно сдались в плен еще 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди этого числа - 176 офицеров.
Также Конашенков сообщил об уничтожении двенадцати украинских военных объектов при помощи высокоточного оружия.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров