Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, добровольная сдача произошла в городе Мариуполь. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских солдат и офицеров.

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В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих, которая произошла в ходе операции по освобождению Мариуполя за прошедшую ночь. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров», - заявил Конашенков.

По его словам, всего же за прошедшие сутки добровольно сдались в плен еще 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди этого числа - 176 офицеров.

Также Конашенков сообщил об уничтожении двенадцати украинских военных объектов при помощи высокоточного оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров