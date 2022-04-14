В МО РФ заявили об уничтожении 12 военных объектов Украины высокоточным оружием

В частности уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2».

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Вооруженные силы РФ в за минувшую ночь уничтожили 12 объектов противника в ходе спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2"», - сказал он.

Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот». Расчеты комплексов ликвидировали позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров