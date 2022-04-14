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В Ростове доставлены в суд 26 сотрудников ДПС за вымогательство на сумму более 14 млн рублей

Алексей Курильченко
12:10 14.04.2022
По версии следствия, подозреваемые использовали поддельные фотографии автомобилей, чтобы вменять их владельцами нарушения ПДД.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Ленинский суд Ростова-на-Дону доставили 26 сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, которые подозреваются в вымогательстве. По версии следствия, правоохранители в течение трех лет вымогали у граждан денежные средств в размере от пять до 500 тысяч рублей. Общая сумма полученных средств составляла около 14 миллионов рублей.

«Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. Они подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством. В настоящее время задержаны 26 подозреваемых. Проведено 95 обысков по адресам проживания фигурантов и по местам несения ими службы», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, соучастники преступления редактировали фотографии автомобилей, проезжавших по трассе М-4 «Дон». После чего водителям этих автомобилей вменялись различные нарушения ПДД.

В ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемым. Им грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности, либо лишние свободы на срок от 8 до 15 лет.

В прошлом году по подозрению во взяточничестве был задержан глава ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов. Депутат Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фотографии «скромного жилища» Сафонова - украшенного золотом двухэтажного особняка.

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