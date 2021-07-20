Хинштейн рассказал о задержании руководства ГИБДД по Ставропольскому краю

Начальника управления ГИБДД Ставропольского края и некоторых его подчиненных задержали по делу об организации преступной организации. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

Он уточнил в своем телеграм-канале, что спецоперация по задержанию проводилась совместными силами Главного управлении собственной безопасности и ГУ МВД по СКФО. Силовую поддержку оказали и бойцы Росгвардии.

«С утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым», - написал Хинштейн.

Всего, по данным парламентария, были задержаны более 35 сотрудников, которых подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении и превышении полномочий.

Хинштейн добавил, что на Ставрополье «действовала самая настоящая мафия», в сферу интересов которой сходили в том числе «блатные номера», пропуск большегрузов, а также торговля песком.