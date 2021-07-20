В стране и мире Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью Светлана Иванова Алексея Сафонова, а также более 30 его подчиненных подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении и превышении полномочий. © Фото: Александр Хинштейн, Telegram Читайте нас на: Депутат Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фотографии экстерьера и интерьера дома начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в организации преступного сообщества. «Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе», - написал парламентарий. На изображениях запечатлен роскошный особняк. © Александр Хинштейн, Telegram В экстерьере здания присутствуют колонны, интерьер в свою очередь изобилует лепниной, позолотой. © Александр Хинштейн, Telegram Резная мебель, высокие вазы, хрустальные люстры и пышный текстиль завершают ансамбль. © Александр Хинштейн, Telegram Во вторник, 20 июля, стало известно о задержании начальника управления ГИБДД Ставропольского края и некоторых его подчиненных. Всего по делу об организации преступного сообщества задержали 35 человек. © Александр Хинштейн, Telegram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика