Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Алексея Сафонова, а также более 30 его подчиненных подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении и превышении полномочий.
© Фото: Александр Хинштейн, Telegram
Депутат Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фотографии экстерьера и интерьера дома начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в организации преступного сообщества.
«Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе», - написал парламентарий.
На изображениях запечатлен роскошный особняк.