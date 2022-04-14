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Ракетные войска и артиллерия поразили 770 военных объектов Украины

10:48 14.04.2022
Ракетные войска и артиллерия поразили 770 военных объектов Украины
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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